Richtungsstreit in Goch SPD beantragt Vertagung für Grundschul-Entscheidung

Kurz vor der Sitzung des Schulausschusses in Goch, bei der es um die Zukunft des Grundschulstandorts Kessel gehen wird, ist auch in der Politik die Unruhe groß. Nachdem in der Beschlussvorlage an einer entscheidenden Stelle falsche Zahlen aufgetaucht waren, übt die CDU massive Kritik an der Verwaltungsspitze. „Es kann nicht sein, dass eine solch wichtige Drucksache fehlerhaft ist und offensichtlich falsche Zahlen verwendet wurden. Das ist eine stümperhafte Arbeit. Hier wurde mit sehr heißer Nadel gestrickt“, sagt der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Gocher Stadtrat, Andreas Sprenger. „Hierfür trägt Bürgermeister Ulrich Knickrehm die volle Verantwortung. Jetzt zeigt sich, dass ein Schulneubau in Asperden mehrere Millionen Euro teurer werde. Dennoch bleibt die Verwaltung bei ihrer mittlerweile nicht mehr haltbaren Begründung. Das ist völlig inakzeptabel“, sagt Sprenger.