Regenerative Energie : Backhaus unterstützt Solarstrom-Anlage in Uedem

UEDEM An der A 57 möchte der Uedemer Achim Lange auf 2,9 Hektar Fläche eine Photovoltaikanlage installieren. Die Grünen-Landtagskandidatin findet das gut.

(RP) Energie für 600 Haushalte will Landschaftsgärtner Achim Lange aus Uedem produzieren. Dafür plant er auf einer 2,9 Hektar großen Fläche eine Photovoltaikanlage, die Sonnenlicht in Strom umwandelt. Rückenwind bekommt er von der Grünen-Landtagskandidatin für den Südkreis Kleve , Kreistagsmitglied Paula Backhaus. „Es ist eine gute Idee, auf einer landwirtschaftlich wenig ertragreichen Fläche einen wichtigen Beitrag für unsere Energieunabhängigkeit zu leisten“, erklärt die Landtagskandidatin aus Uedem.

Die Fläche von Achim Lange liegt direkt an der A57 – Randflächen entlang den Autobahnen sind für Solarenergie privilegiert, werden dort also leicht genehmigt. Der Boden ist lehmig und bei starkem Regen bilden sich kleine Seen. „Als Ackerland gibt das Feld wenig her“, sagt Achim Lange. „Aber als Fläche für die Energieernte ist es perfekt.“ Der Uedemer betont, dass unterhalb und zwischen den Solarpanelen eine Blühwiese angelegt wird. Diese Verbesserung des Habitats bietet den heimischen Wildtieren und Insekten einen deutlich besseren Lebensraum. Rehe, Hasen und Fasanen können so auf der Fläche ihre Jungtiere aufziehen. Fressfeinde wie der Fuchs meiden solche Bereiche eher.