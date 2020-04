Politik in Goch : Grüne kritisieren SPD-Antrag zum Stadtpark

Goch Ratsmitglied Hermann Brendieck kritisiert den Antrag der SPD-Fraktion zur Instandsetzung der Gocher Bucht.

Mit Kopfschütteln und Unverständnis haben die Gocher Grünen den Antrag der SPD-Fraktion zur Gocher Bucht (wir berichteten) vernommen. Für Ratsmitglied Hermann Brendieck kommt dieser Vorschlag zur Unzeit. „Wir gehen davon aus, dass aufgrund der aktuellen Corona-Krise die Gewerbesteuereinnahmen in Goch drastisch sinken werden. Und das sind immerhin die größten Einnahmen unserer Stadt“, sagt Brendieck. Auch von den Stadtwerken sei kein Zuschuss zu erwarten. „Das Bad ist geschlossen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Corona wird uns noch in den nächsten drei bis vier Jahren beschäftigen.“ Wie man nun einen Antrag in Höhe von 206.000 Euro stellen könne, sei Brendieck völlig unverständlich. Damit verabschiede sich die SPD als seriöser Ansprechpartner in der Politik.