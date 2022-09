Gocher Innenstadt : Grüne mit Spaß am Parking Day

Goch An der Steinstraße im Herzen Gochs „fehlten“ jetzt zwei Stellflächen. Gelegenheit auch zu Gesprächen über ökologische Stadtplanung.

(nik) Auf der Suche nach einem Parkplatz staunte mancher Gocher am Wochenende: Ohnehin gelingt es selten, in der Steinstraße einen Abstellplatz für sein Auto zu finden, diesmal standen zwei Parkplätze aber grundsätzlich nicht zur Verfügung: Die Grünen hatten sie angemietet, um sich an der Aktion „Park(ing) Day 2022 zu beteiligen. Es ging darum, üblicherweise mit Autos zugestellte Flächen für ein paar Stunden in öffentlich nutzbare Flächen umzugestalten und damit den öffentlichen Raum zurück zu erobern, der sonst nur von abgestellten Autos eingenommen wird. Tische und Stühle, einen Kaffee in der Hand – so begrüßten die Grünen die Gocher und luden sie ein, sich zu ihnen zu setzen.