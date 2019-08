Asperden : Großes Vogelschießen am Samstag in Asperden

Großes Vogelschießen am Samstag in Asperden

Schützenverein Asperden lädt am Samstag ein.

(RP) Der Schützenverein Asperden veranstaltet am Samstag, 3. August, das traditionelle Vogelschießen. Der Wettbewerb findet auf dem Schulhof der Niers-Kendel-Grundschule am Knobbenhof statt. Um 14 Uhr treffen sich die Schützenmitglieder am Vereinslokal und ziehen mit Begleitung des Tambourcorps Asperden von dort zum Schießplatz. Dort wird um 15 Uhr mit den Wettbewerben begonnen.

Während der Wettbewerbe wird von den Schützendamen Kaffee und Kuchen angeboten. Am Pavillon werden erfrischende Getränke angeboten. Die Schützendamen haben sich was besonders ausgedacht. Jeder kennt einen Hugo; am Samstag wird eine Helga angeboten. Mit Gegrilltem und Frittiertem am Imbissstand ist für das leibliche Wohl gesorgt.