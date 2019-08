Umweltschutz : Gemeinsam für ein „naturnahes Kalkar“

kalkar Mehr als 50 Kalkarer Bürger haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, die sich für Naturschutzthemen auf dem gesamten Stadtgebiet einsetzen will.

„Wir möchten in Kalkar mit unseren Projekten unter anderem dazu beitragen, dass die Natur wieder sicht- und erlebbarer wird. Ein Stück ,Natur pur’ nahe des Kalkarer Marktplatzes sind die großen Streuobstwiesen am Dominikaner Bongert“, so Willi Krebbers, Vorstandsmitglied des Vereins der Freunde Kalkars und Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft „Naturnahes Kalkar“. Der Verein der Freunde Kalkars kümmert sich seit vielen Jahren kontinuierlich um die Pflege der Streuobstwiesen und schafft somit wertvollen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Eine erste Aktion der Interessengemeinschaft war das Anbringen von Sortenschildern an die vielen Obstbäume der Streuobstwiesen zur Erleichterung der Baumidentifikation für interessierte Besucher.