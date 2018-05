Goch/Wesel: Große Tour der Sonntagsradler

Goch/Wesel Am 10. Juni geht es von Goch nach Bislich und wieder zurück.

Am Sonntag, 10. Juni, begeben sich die Gocher Sonntagsradler wieder auf Fahrt. Geplant ist eine Tour von Goch über die Bahntrasse von Uedem bis Uedemerbruch, weiter über die neue Bahntrasse bis Xanten und von dort aus nach Bislich. Dort wird nach Überquerung des Rheins in einem gemütlichen Bauernhofcafe "große Pause" gemacht. Die Rückfahrt erfolgt über den Rheindeich bis Rees und nach erneuter Fährfahrt weiter über Reeserschanz, Hanselaer und Keppeln nach Goch. Unterwegs werden wieder die üblichen Kurzpausen eingelegt. Rückkehr in Goch wird gegen 17 Uhr sein. Die Tour ist rund 78 Kilometer lang, daher erfolgt der Start bereits um 10 Uhr am Gocher Marktplatz.