Feuer bei Mühlenhoff : Feuer bei Mühlhoff: Polizei geht von Brandstiftung aus

Teile des Mühlhoff-Areals gingen am Sonntag in Flammen auf. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Uedem Die Kripo will an mehreren Stellen nahezu zeitgleich Brandentstehungsorte identifiziert haben. Die Gehälter der Belegschaft sind für 18 Monate gesichert.

Auch an Tag eins nach dem Brand herrscht bei Mühlhoff noch Entsetzen über jene Tat, die das Unternehmen in seinen Grundfesten erschüttert hat. Am Sonntag waren die Hauptverwaltung und sieben Werkshallen durch ein Großfeuer ausgebrannt. Der Schaden geht in die Millionen. Mittlerweile hat die Polizei den Verdacht der Brandstiftung bestätigt. Schließlich seien an mehreren Stellen nahezu zeitgleich Brandentstehungsorte identifiziert worden. Die fünfköpfige Ermittlungskommission arbeitet vor Ort weiter mit Hochdruck an der Klärung des Tathergangs und der Suche nach Schuldigen.