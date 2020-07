Der Zweite Weltkrieg im Film : Eine Ausstellung zwischen Fakt und Fiktion

Groesbeek Das Freiheitsmuseum in Groesbeek zeigt mit der Ausstellung „Der Zweite Weltkrieg im Film“, welchen Einfluss Filme auf die Geschichtserzählung haben. Viele Requisiten stammen aus der Viller Mühle.

Es sind Spielfilme wie „Süskind“, „Schindlers Liste“ oder „Unsere Mütter, unsere Väter“, die die zeitgenössische Erinnerung an die Wirren des Zweiten Weltkriegs prägen. Davon ist Wiel Lenders, Direktor des Freiheitsmuseums in Groesbeek, überzeugt. „Kaum ein Thema ist so beliebt für die Filmwelt. Ihr Einfluss auf die Wahrnehmung und Erinnerung ist riesig. Bisher hat aber noch kein Museum dieses Thema ernsthaft beleuchtet“, sagt der niederländische Historiker. So hat Lenders nun die Ausstellung „Der Zweite Weltkrieg im Film“ auf den Weg gebracht. Noch bis zum 12. Januar ist sie im Freiheitsmuseum zu sehen.

Zwei Jahre lang habe man an der Ausstellung gefeilt. Besonders aufwendig sei die Suche nach Requisiten gewesen. „Es war unser Anspruch, den Besuchern einen Blick hinter die Filmkulissen zu geben. Dafür sind Original-Requisiten wichtig“, sagt Lenders. So habe man weltweit Recherche betrieben. Erst vor wenigen Monaten habe man dann herausgefunden, dass nur wenige Kilometer hinter der Grenze ein ganzes Arsenal an Filmrequisiten wartet: in der Viller Mühle. „Als wir uns dort umgesehen haben, sind wir aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen“, sagt Lenders. Gleich mehrere Stücke habe man mitnehmen dürfen. So wird in Groesbeek jenes Fahrrad ausgestellt, das die Widerstandskämpferin Miep Gies in gleich mehreren Produktionen über das Leben Anne Franks nutzte. Auch die Tom Hanks’ Uniform aus dem Film „Saving Private Ryan“ (1998) wird gezeigt. Man habe immer sehr genau geprüft, ob es sich auch wirklich um Originale handele. Daher mussten die Sammler Echtheitszertifikate vorlegen, ehe Lenders die Requisiten entgegennahm.