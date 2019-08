Grieth : Henna und Birgit Osterkamp regieren in Grieth am Rhein

Henna und Birgit Osterkamp regieren in Grieth am Rhein

Die beiden Griether Schützenvereine feierten gemeinsam ihr großes Fest am Rhein.

Am Samstag hieß es „Antreten aller Schützen“ im Festzelt, um nach einem Umzug durch die Stadt mit dem Ausschießen der Preise zu beginnen. Den Kopf schoss Nicole Nöllen ab und die Flügel wurden durch Irmgard Lümmen sowie Dirk Müller vom Rumpf getrennt. Den Damenpreis sicherte sich Jessica Korsten und der Jungschützenpreis ging an Mika Arnds. Im Anschluss folgte das Königschießen. Bereits nach kurzer Zeit standen sich drei Königsbewerber, mit Henna Osterkamp, Markus Osterkamp und Christian Grell gegenüber. Nach einem spannenden Wettkampf holte König Henna den Vogel von der Stange. Zu seiner Königin nahm er seine Frau Birgit. Sein 1. Statement: „Ich freue mich, dass ich auf den Tag genau nach 44 Jahren unserer Liebe meine Frau zur Königin machen konnte“. Klaus Reumer, der 1. Vorsitzende der Bürgerschützen zeigte sich erfreut.

Am Sonntagmorgen trafen sich die Schützen zum Kirchgang, bei dem die Insignien durch Father John an das neue Königspaar übergeben wurden. Der Zug setzte sich mit Unterstützung des Musikvereins von Calcar in Richtung Festzelt in Bewegung. Dort startete ab 11 Uhr der Niederrheinische Frühschoppen. Auch hier sorgte der Musikverein von Calcar mit einem Platzkonzert für die Unterhaltung.