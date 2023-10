Mitmachaktion in Goch-Asperden AKV lädt zum närrischen Graffiti-Workshop ein

Am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 17 Uhr laden die Asperdener Karnevalisten vom AKV zum Graffiti-Workshop in die Wagenbauerhalle auf dem Hof der Familie Pouwels ein. Zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung des Künstlerpaares „Aergaarts“ wollen sie ihr diesjähriges Motto: „Ospere goes Streetart“ in die Tat umsetzen. Dabei laden sie alle Gocher ein, die Lust haben, sich selber einmal an der Sprühdose auszuprobieren.