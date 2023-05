Workshopg des Museum Goch zu Graffiti für Kinder Museum Goch lädt Kinder zu Graffiti-Workshop ein

Überall kann man coole Graffitis sehen. Auch in Goch sind sie an diversen Fassaden zu entdecken, riesig große und eher unscheinbare. Aber viele Kinder haben noch nie selbst seine Sprühflasche benutzt. Was auch richtig ist, wenn man nicht weiß, wo und zu welchen Gelegenheiten solche Farbgestaltung erlaubt ist. Wie man ein Graffiti selbst macht und welche Tricks es gibt, können die Teilnehmenden an einem Workshop des Museum Goch nun selbst ausprobieren. Der international bekannte Künstler KEF, der zurzeit mit seiner Ausstellung im Museum Goch zu sehen ist, wird dem Nachwuchs zeigen, wie man ein solches Graffiti macht. Auf großen Leinwänden können die Kinder sich ausprobieren und mit richtigen Profifarben ein eigenes Bild gestalten, das natürlich jeder mit nach Hause nehmen darf. Unterschiedliche Sprühflaschen, verschiedene Caps und diverse Tricks warten auf die Kids.