Heimatverein Uedem : Das Gräberfeld von Kalbeck

Der Heimat- und Verkehrsverein zeigt erstmals seit 80 Jahren 24 Fundstücke aus den Ausgrabungen des Duisburger Museumsdirektor Rudolf Stampfuss, der 1932/33 im Bereich Weeze/Uedem 158 Grabhügel untersucht hatte.

Die ersten bekannten Untersuchungen führte in den Jahren 1831/32 Prof. Janssen von der Universität in Utrecht aus. Aber schon er berichtete von Zerstörungen von über 500 Gräbern bei Rodungen, die kurz vor seinen Grabungen stattgefunden hatten. Aus den Berichten wird jedoch nicht klar, wie viele Grabhügel er untersucht hat. Auch er berichtet von Mehrfachbestattungen in einem Grabhügel, wobei er darauf hinweist, dass die einzelnen Urnen in unterschiedlichen Höhen innerhalb der Hügelaufschüttung beigesetzt waren. Die Funde seiner Grabungen kamen nach Utrecht und Leiden, wo sie Rudolf Stampfuß später teilweise noch nachweisen konnte.

Rudolf Stampfuß war in den frühen 1930er Jahren Direktor des Städtisches Heimatmuseums (seit 1942: Niederrheinisches Museum) in Duisburg-Hamborn. In dieser Funktion hatte er im Winter 1930/31 Grabungen im germanischen Gräberfeld von Keppeln durchgeführt. So bekam er Kontakt zum damaligen Eigentümer des Waldes, Freiherr von Vittinghoff-Schell. Da Rodungen auf dem Gelände anstanden, konnten mit großzügiger Unterstützung des Freiherrn die Grabungen an drei Stellen durchgeführt werden. Im Feld I am Keppelner Grenzweg erfasste er 130 Hügelgräber, im Feld II im mittleren Teil 14 Hügelgräber und im Feld III auf einer schmalen Rodungsflur im Osten 14 Grabhügel, zusammen 158 Grabhügel mit 192 Bestattungen, darunter 27 Nachbestattungen. Nach dem Ende seiner Untersuchungen stellte Stampfuß die Grabhügel so her, wie er sie vorgefunden hatte. So sind sie heute noch weitgehend im Gelände vorhanden und die Lage an Hand der Grabungspläne nachvollziehbar.