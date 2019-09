Goch : Goli-Theater: Von Benjamin Blümchen bis Beatles

Goch Im Gocher Goli Theater startet das Herbstprogramm mit einem bei den Nachwuchs-Cineasten beliebten Elefanten und einer warmherzigen Musikkomödie in den Abendvorstellungen.

(RP) Im Gocher Goli Theater startet das Herbstprogramm mit einem bei den Nachwuchs-Cineasten beliebten Elefanten und einer warmherzigen Musikkomödie in den Abendvorstellungen: Am Samstag, 7. September und Sonntag, 8. September, jeweils ab 15 Uhr:„Benjamin Blümchen“ (Deutschland - 2019 - 91 Minuten - FSK: 0 / Altersempfehlung: ab 7 Jahre).

Am Samstag, 7. September und Sonntag, 8. September,jeweils 20 Uhr: „Yesterday“ (Vereinigtes Königreich - 2019 - 117 Minuten - FSK: o. A.). Jack Malik (Himesh Patel) ist ein leidenschaftlicher, doch leider erfolgloser Singer-Songwriter, der es nicht aus seinem verschlafenen Heimatdorf an der Küste Englands heraus schafft. Den Traum vom großen Durchbruch hat er längst begraben – nur seine Jugendfreundin Ellie (Lily James) hält unerschütterlich daran fest und unterstützt ihn mit Leidenschaft. Aber was nützt ihm all der Ruhm, wenn das, was er liebt, zurückbleibt? Um Ellie nicht zu verlieren, muss Jack erkennen, wo er hingehört. Eintritt fünf Euro – Einlass ab 19 Uhr – Popcorn und Getränke wiederum zu haben.