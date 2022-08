Unterhaltung in Goli : Freiluft-Kino und Musik im Museumsgarten

Die Freunde des Goli hoffen, dass es diesmal klappt mit dem Open-Air-Kino. Der Wetterbericht macht da viel Hoffnung. Foto: goli

Goch Am Samstag, 13. August, beginnt das Goli-Open-Air im Museumsgarten Goch. An vier Abenden bis Anfang September ist dann leichtes Unterhaltungs- und Kulturprogramm am Ufer der Niers vorgesehen.

(nik) Oft genug konnte die schöne Idee schon nicht umgesetzt werden, entweder, weil das Wetter nicht mitmachte, oder weil die Corona-Situation zu ernst war. Jetzt aber sollte alles klappen: Am Samstag, 13. August, beginnt das Goli-Open-Air im Museumsgarten Goch. An vier Abenden bis Anfang September ist dann leichtes Unterhaltungs- und Kulturprogramm am Ufer der Niers vorgesehen.

Ab 19 Uhr stimmen die „57 Hippeländer“ die Gäste musikalisch auf den Abend ein. Die Band hat sich aus zweien zusammengesetzt: den „hornypixies“ mit Schwerpunkt Smashfolk. Hinzu kam die Formation „ A57 blue“, die Balladen, Blues und Jazz bietet. Bei Einbruch der Dunkelheit flimmert eine deutsche Filmproduktion aus dem Jahr 2020 über die 50 Quadratmeter große Open Air-Leinwand: „Contra“ mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq in den Hauptrollen. Es geht um einen Professor, auf den wegen einer rassistischen Äußerung im vollbesetzten Hörsaal erheblicher Ärger wartet. Und um eine junge Studentin, die dem Professor erst dabei hilft, sich reinzuwaschen, und dann erkennen muss, dass das Multi-Kulti-Märchen nur einem Zweck dient: den Ruf der Universität zu retten.