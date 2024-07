Goli Open-Air Das ist das Programm des Freiluft-Kinos in Goch

Im Kern geht es natürlich aber immer noch um die Filme. Vier werden dieses Jahr gezeigt. Los geht es am 17. August mit „Bob Marley: One Love“. Zum ersten Mal erzählt ein Kinospielfilm die Geschichte des Musikers. Zuvor steht die Weezer Sängerin Chrisi Maas auf der Bühne. Ihr Repertoire: deutsche und englische Balladen, Schlager sowie deutsche und englische Rock- und Popsongs. Weiter geht es am 24. August mit der deutschen Kriminalkomödie „Rehragout Rendezvous“. Musikalisch einstimmen in den Abend wird das Gocher Rock-Duo Micha & Chris. Am 31. August entführt das Freiluft-Kino nach Frankreich. „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ ist der Titel der Komödie. Zuvor tritt Finetune auf. Seit 2003 hat sich das Duo der keltischen Musik verschrieben, wobei der Schwerpunkt auf der irischen Musik liegt. Am 7. September ist „Back To Black“ zu sehen – ein Biopic über die Musikerin Amy Winehouse. Musikalisch einstimmen wird die Band Exsalté mit Indie-Rockmusik.