Grieth : Grieths Vatertags-Biwak feierte 50-Jähriges

Die Feuerwehr-Löschgruppe lud zum Fest am Rheinufer. Gäste kamen per Fähre. Das Alleinstellungsmerkmal: die Erbsensuppe.

Ein Volksfest zeichnet sich vorrangig dadurch aus, dass Jung und Alt an einem Ort feiern. So auch beim Griether Biwak am Vatertag - und das von morgens bis abends. „Die Stimmung hier ist einzigartig und das Ambiente sowieso“, sagt Löschgruppenführer Eric Thünnissen. Seine Feuerwehr hat mit einem 25-köpfigen Veranstalterteam das Jubiläum zu einem besonderen werden lassen. Ein halbes Jahrhundert feiert die Dorfgemeinschaft nun schon mit Blick auf den Rhein und seine Schifffahrt. Die Biwak-Festivitäten sind inhärent mit der niederrheinischen Kultur verbunden. Schlägt man den Begriff im Duden nach, stößt man auf die Definition: „Ein Biwak ist ein Lager im Freien, das behelfsmäßig errichtet wird“. Nun ein Lager war in Grieth kaum erkennbar, behelfsmäßig eingerichtet war es schon gar nicht. Eher glich das Fest einer Kirmes. „Wir sind der ideale Abschluss einer Vatertags-Fahrradtour. Aber es führen viele Wege zu uns“, sagt Thünnissen. Recht hatte er: Egal, von welcher Seite man sich dem Hansestädtchen näherte, die Fahrradwege waren dichter befahren als die Landstraßen. So waren hunderte Drahtesel vor Ort, viele Besucher reisten allerdings auch per Fähre an. Die „Inseltreue II“ beförderte im Minutentakt Ausflügler über den Rhein. „Das verleiht unserer Veranstaltung einen besondere Charme“, sagt Thünnissen.