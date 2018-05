Uedem: Goldhochzeit im Hause Bremen

Uedem Antonie und Paul-Günter Bremen feiern den 50. Hochzeitstag.

Paul-Günter Bremen wurde in Duisburg geboren und kam als Vierjähriger nach Hartefeld, die Jubilarin ist gebürtige Kempenerin und zog ebenfalls mit ihren Eltern nach Hartefeld, wo vor 54 Jahren an Christi Himmelfahrt, als Paul-Günter Bremen am Elternhaus der Goldbraut vorbeikam, die Liebe begann. Das heutige Goldpaar zog 1980 nach Uedem.

Paul-Günter Bremen war bis zum Eintritt in den Ruhestand 2001 als Direktor bei der Allianz in Krefeld tätig. In Uedem setzt er sich jeweils als 2. Vorsitzender besonders für den Bürgerbusverein und für den Seniorenbeirat in der Gemeinde ein. Die Jubilarin ist aktiv im Uedemer Kirchenchor.