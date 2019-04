Goldene Sonne : Stars und Sternchen im Wunderland

Kalkar Die Preisverleihung „Goldene Sonne“ des Spartensenders sonnenklar.TV in Kalkar avancierte zum Stelldichein Prominenter, die im Rampenlicht Rang und Namen haben - oder hatten. Den Ehrenpreis erhielt Oliver Kalkofe.

Es heißt, der Zauber stecke im Detail. So wundert es nicht, dass die Besucher der Preisverleihung „Goldene Sonne“ an liebevoll goldverzierten Tischen Platz nahmen. Die Serviettenringe, die Eintrittskarten, die Lichtilluminationen und sogar die Speisekarten waren in malerischem gold angefertigt worden. sonnenklar.TV kündigte eine „Nacht der Legenden“ an und hielt sein Versprechen. Es schien, als sei jeder, den die deutsche Öffentlichkeit als Prominenten ausgemacht oder mal ausgemacht hatte, den Weg in die Provinz, ins Wunderland Kalkar gefunden hatte - und das schon im dritten Jahr. Im Fokus stand das sehen und gesehen werden. Was der Zuschauer im Saal nicht bemerkte: Während vor Ort das Bühnenbild gewechselt oder die Künstler verabschiedet wurden, bewarben die TV-Macher Urlaubsreisen. Das Konzept: Erst die Unterhaltung genießen, dann den Urlaub buchen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen der fünfstündigen Gala.