Lokale Wirtschaft : Viel Interesse an Fahrzeugbauern

Blick in eine Halle des Gocher Fahrzeugbauers (Gofa), in der Kessel gefertigt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Fahrzeugbauer aus Goch, allen voran Tirsan/Kässbohrer und Gofa, sind in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Was ihnen fehlt, sind Mitarbeiter. Image-Veranstaltung sollte Interesse wecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Organisierte Radtouren gibt es während der Sommermonate zuhauf, aber diese war besonders: Die Gocher Fahrzeugbauer Gofa, Kässbohrer, Eurotank Service und KTH-Trailer luden gemeinsam zu „4 x Fahrzeugbau zum Anfassen“ ein. Den Bürgern sollte auf einem Fahrrad-Rundkurs die Möglichkeit gegeben werden, einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu bekommen. Die Firmen selbst erhofften sich großes Interesse, denn sie alle eint ein Problem: Ihnen fehlen Mitarbeiter. Eine sehr gute Auftragslage bringt es mit sich, dass Jobs in großer Anzahl zur Verfügung stehen und nicht immer genügend geeignete Kandidaten gefunden werden. Was auch für die Ausbildungsplätze gilt. Thilo Wenath, Geschäftsführer der Gocher Fahrzeugbau GmbH (Gofa), begrüßte in sengender Sonne die ersten Gäste Am Mooshof. Darunter waren Bürgermeister, Ratsmitglieder, CDU-Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff und Vertreter des Berufskollegs. Wenrath stellte kurz die Idee vor: ein „firmenübergreifendes Event“, bei dem eben nicht der Wettbewerb, sondern die ähnlichen Interessen im Vordergrund standen. Mit-Geschäftsführer André van den Boom und Wenath brachen bald darauf mit einer Gruppe zur Betriebsbesichtigung auf. Dabei wurde gebeten, zumindest in einer der Hallen nicht zu fotografieren, denn die Gofa nutzt zum Schweißen, Schneiden, Stanzen auch Eigenkonstruktionen, die eben „intellektuelles Eigentum“ seien. Wie aus riesigen Blechen Behälter werden, die später als Auflieger oder Anhänger (mit Achsen) zum Einsatz kommen, war eine spannende Sache. Auch in der Lackiererei sahen sich die Besucher interessiert um. Von den Gerüchen war aufgrund neuster Technik nichts zu merken. „Die Sicherheit der Mitarbeiter besitzt heute eine hohe Priorität“, so Wenath.

Draußen gab es einen Stand mit dem umfassenden Lehrstellen- und Jobangebot der Firma und allerlei Spielemöglichkeiten für Kinder. Der Gocher Fahrradhändler Lörper hatte eine größere Anzahl Fahrräder und Pedelcs zur Verfügung gestellt, damit auch diejenigen, die nicht gleich mit dem Rad gekommen waren, sich noch spontan für die Rundtour auf zwei Rädern entscheiden konnten. Was bei den Temperaturen eine gute Idee war. Apropos Idee: Georg Schless, Geschäftsführer von Eurotank Service an der Jurgensstraße, hatte die Kollegen von seinem Plan überzeugen können. So radelten die Teilnehmer an der Tour auch zu seinem Betriebsgelände, um sich anzusehen, wie Fahrzeuge (Spezialgebiet Tankfahrzeuge) geprüft und repariert werden. Wer sich traute, durfte probehalber sogar selbst schweißen.

Info Diese vier Firmen präsentierten sich GOFA Gegründet von Heinrich Janssen 1962. 2011 an US-Konzern Chart Industries verkauft, 195 Mitarbeiter Goch, viele offene Stellen. Kässbohrer 1996 als Tirsan-Werk in Goch gegründet, später übernommen, Name fürs Europa-Geschäft genutzt. 80 Mitarbeiter, Bewerbungen sind erwünscht. KTH Trailer Händler mit mehr als 100 Fahrzeugen der Tirsan-Gruppe auf Lager, 15 Mitarbeiter. Eurotank Service Nutzfahrzeugservice und -prüfungen, Reparaturen, Fahrzeugbau. Seit 2013 in Goch, 22 Mitarbeiter.