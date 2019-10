Jubiläum : Gleichstellungsbeauftragte und VHS blicken zurück

Goch/Weeze Unter dem Titel „Frauenrechte - ein Blick auf 100 Jahre und mehr“ geben Experten am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im historischen Ratssal des Gocher Rathauses einen Einblick in die Zeitgeschichte des Frauenwahlrechts.

(RP) Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts und des 70-jährigen Bstehens des Grundgesetzes laden Friederike Küsters, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch, Nicola Roth, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze und Theo Reintjes, Leiter der VHS Goch, zu einer Zeitreise ein. Unter dem Titel „Frauenrechte - ein Blick auf 100 Jahre und mehr“ geben sie am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im historischen Ratssal des Gocher Rathauses einen Einblick in die Zeitgeschichte des Frauenwahlrechts.

Fest in Neuss am 12. November

Fest in Neuss am 12. November : Neusser SPD feiert 100 Jahre Frauenwahlrecht

Ohne das Engagement der vielen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit für die volle Gleichberechtigung stark gemacht haben, wäre es nicht zu diesem Satz mit großer Auswirkung innerhalb der Verfassung gekommen und eine gesellschaftliche Demokratie, so wie wir sie kennen, würde nicht existieren“, so die Stellungnahme der beiden Gleichstellungsbeauftragten aus Goch und Weeze, die an dem Abend auch zum Thema referieren werden.