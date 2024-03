Praxisübergabe Gocher Zahnarzt hat Nachfolgerin für seine Praxis gefunden

Nicht selten scheitert heutzutage der Versuch einer Praxisübergabe. Manchem Arzt gelingt es, Sohn oder Tochter für den eigenen Beruf zu interessieren, wo das nicht so ist, wird meist lange gesucht, bis eine Lösung gefunden wird. Wenn es überhaupt klappt. Dr. Friedrich-Wilhelm Emmerich, seit 1986 Zahnarzt in Goch, bekam von seinem Sohn nach dem ersten Praktikum eine klare Abfuhr: Toll, was Du da machst, aber für mich ist das nichts. Also streckte Emmerich seine Fühler anderweitig aus. „Nachdem mein damaliger Kollege Rolf Peters aus unserer Gemeinschaftspraxis ausgestiegen war, wurde ich von angestellten Zahnärzten unterstützt und habe immer wieder versucht, einen Nachfolger zu finden. Doch, 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten will heute niemand mehr. Ich habe deshalb 2021 entschieden, die Praxis in ein Zahnmedizinisches Versorgungszentrum umzuwandeln und mich dem Netzwerk der EDG, der European Dental Group, anzuschließen.“ Emmerich hat an die Gruppe verkauft und ist seitdem Geschäftsführer und Leitender Zahnarzt in der (früher) eigenen Praxis. Und diese Funktion wird ab April 2024 die 33-jährige Dr. Miriam Figge übernehmen. „Dein Dental MVZ Goch“ wird ihre Wirkungsstätte dann heißen.