Bei Wind und Wetter : Neue Team-Ausrüstung für die Gocher Tafel

Goch Eine größere Anzahl Handwerksunternehmen sponserte neue Jacken für die Ehrenamtler der Tafel. Im Einheitslook dunkelbalu mit orangefarbnem Logo sind alle Akteure gut erkennbar.

Die Mitarbeiter der Gocher Tafel sind nun gut erkennbar, denn sie tragen alle die gleichen Jacken, auf denen in oranger Schrift deutlich zu lesen ist, dass sie zum Team gehören. 20 hochwertige Jacken für insgesamt 2000 Euro konnten dank einer Spende von acht Gocher Firmen gekauft werden. Hans-Peter Kempkes, bei der Tafel zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Es ist hilfreich, wenn man uns sofort erkennt. Zum Beispiel, wenn wir bei den Supermärkten vorfahren und Waren abholen. Da weiß man dann sofort, wer wir sind und worum es geht.“

Während die 2004 gegründete Arche sich als Anlaufstelle mit Beratungsangebot für Menschen in existenziellen Notsituationen versteht, ist die Tafel zuständig für die Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige. Die Lebensmittel werden zum Beispiel gespendet von Supermärkten, Bäckereien, Metzgerbetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung.

Die Tafel-Mitarbeiter holen die Waren ab, in der Ausgabestelle werden sie sortiert und geprüft. Kempkes erklärt, nur einwandfreie Lebensmittel, deren Haltbarkeit noch nicht überschritten ist, werden an die Bedürftigen verteilt. Wie die Tafel mitteilt, gibt es in der Stadt Goch etwa 500 Bedürftige, die das Angebot der Einrichtung nutzen. Insgesamt 70 ehrenamtliche Helfer arbeiten bei Arche und Tafel. Rund 20 Sponsoren unterstützen den Hilfsdienst. „Wir suchen noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel für das Sortieren der Waren. Und da wir keine staatliche Unterstützung erhalten, freuen wir uns über neue zahlende Vereinsmitglieder und jede Geldspende“, betont Kempkes.