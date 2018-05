Goch: Gocher Straßen überflutet: Drei Autofahrer saßen fest

Goch Einen solchen Starkregen hat Goch lange nicht erlebt: Etwa eine Stunde lang schüttete es am Dienstagabend so heftig, dass Straßen überflutet wurden, Keller vollliefen und zahlreiche technische Anlagen ausfielen. "Wassermassen ohne Ende", fasste Feuerwehr-Chef Georg Binn zusammen.

Alle Löschzüge des Stadtgebiets, Polizei und Stadtwerke waren im Dauereinsatz, versuchten so schnell wie möglich die Vielzahl eingegangener Notrufe abzuarbeiten. Dass mehrere Straßen, unter anderem Ostring und Pfalzdorfer Straße, komplett überspült waren und Ampeln aus dem Takt gerieten, waren laut Binn "Kleinigkeiten".An der B9 neu, dem Pfalzdorfer Zubringer zur B9, stand das Wasser einen halben Meter tief - ein Pkw blieb in dem See stecken. Binn: "Wir mussten drei Insassen aus ihrer misslichen Lage befreien."

In Kessel war einer von ungezählten Blitzen in ein Wohnhaus eingeschlagen. "Es kam nicht zu einem Brand, aber Steckdosen flogen aus der Wand, der Schaltkasten wurde beschädigt, von einer Garage platzte der Klinker ab", berichtete der Stadtbrandmeister. Am Poco-Markt schafften es die Einsatzkräfte, zu verhindern, dass die Wassermassen, die sich an der Laderampe stauten, in den Laden liefen.