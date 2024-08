Viel Musik und Mitmachangebote Gocher Sommer eröffnet – was auf die Besucher wartet

Deshalb wollte auch Bürgermeister Ulrich Knickrehm, der die Begrüßung übernommen hatte, nicht allzu lange reden. Was soll man sagen bei so einem Anlass: den Bürgern viel Freude wünschen, den Sponsoren danken, alle Gocher bitten, teilzunehmen an all dem, was für sie auf die Beine gestellt wurde. „Ein ganz tolles Programm“ hätten die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der Agentur document1 aus Uedem entwickelt. „Von Musik, Action, Kunst ohne Grenzen bis zu Blaulicht und Baumaschinen reichen die Angebote“, versprach Knickrehm.