Am Vatertag Die Gocher Lowland Games sind wieder da

Die Original „Highland Games“ gaben im vorigen Jahr ihre Premiere in Goch beim „Schottischen Festival“, doch die eher komödiantische Kopie namens „Lowland Games“ haben in den Jahren zuvor die Karnevalisten der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort in Goch bekannt gemacht. Und so wird es traditionell am Vatertag wieder in der Gocher Innenstadt sein: Gute Musik, Leckeres vom Grill, kalte Getränke und beste Gesellschaft sind Voraussetzungen für einen geselligen (Vater-)Tag an Christi Himmelfahrt. Die Prinzengarde der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort lädt ein zum traditionellen Biwak mit den spaßigen Gocher Lowland Games auf der Frauenstraße.