Lokale Wirtschaft : Schuster Merckx setzt auf Stammkunden

Schuster Arno Merckx in seinem Gocher Geschäft. Er setzt darauf, dass Handwerk und Handel auch nach Corona noch ihre Chance haben, wenn sie auf ihre Stärken bauen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wochenlang musste er auf Einnahmen komplett verzichten, jetzt kommen die Kunden so langsam wieder. Der Gocher Schuster Arno Merckx will seinen Kleinbetrieb auch für seinen Sohn David erhalten.

Er hätte von seinen Sorgen sprechen können. Davon, dass 9000 Euro Soforthilfe nützlich, aber keine Überlebensgarantie sind. Auch davon, dass es traurig ist, wenn die Wirtschaft im Kleinen wie im Großen den Bach runter geht. Aber dazu hat Arno Merckx, in Goch lebender Niederländer, keine Lust. Der frühere Spitzentorwart von Viktoria Goch, der 1981 nach dem Ende seiner Sportlerkarriere in einer ehemaligen Garage seine Werkstatt aufbaute, nimmt die Herausforderung durch die Corona-Pandemie sportlich. „Wir müssen das gemeinsam schaffen, ein Match miteinander machen“, sagt er. Fast 40 Jahre hat er sich am Markt behauptet; für seinen Sohn David (35) will er alles daran setzen, dass die Schuhwerkstatt erhalten bleibt.

Arno Merckx hat, ohne Betriebswirtschaft studiert zu haben, eine Menge Ahnung von den Gesetzen der Wirtschaft. Zum Beispiel weiß er ganz genau, was die Stärke des heimischen Handels und des lokalen Handwerks ist: der direkte Kundenkontakt. „Wir sind ganz nah dran an unseren Kunden, die oft Stammkundschaft sind. Es gibt auch Laufkundschaft, und die fehlt natürlich, wenn wenig los ist in der Stadt. Aber zu uns kommen Leute vor allem zielgerichtet – mit ihrem gerissenen Reißverschluss im Stiefel oder den Schuhen mit den abgetretenen Absätzen in der Tasche.“ Derzeit bedient er aus Hvgiene-Gründen hinter einer selbst gemachten Acrylscheibe, die man nach Bedarf in dem kleinen Ladenlokal hin und her schieben kann. Denn Merckx und sein Sohn haben viel zu zeigen.

Info Viel Service und Lösung für fast jedes Problem Schlüssel Neben der Reparatur von Schuhen geht’s bei Merckx auch um die Schlüsselanfertigung. Extras Neben Vater und Sohn gehört auch Arnos Ehefrau Marijke zum Geschäft; sie macht Kleinschilder und Gravuren, etwa für Briefkästen und Türklingeln.

„Eine unserer Stärken ist die Auswahl an Senkeln. Guck Dir das an: alle Farben, rund oder flach, dick und dünn. Oder die Absätze: Die müssen nicht immer braun oder schwarz sein Wir haben auch viele andere Möglichkeiten.“ Deshalb bringen ihm Menschen aus der Region auch sehr extravagantes Schuhwerk zur Reparatur. Schnürschuhe mit Lederbändern und orangefarbenem Absatz zum Beispiel. Häufiger allerdings besuchen ihn Sportler: Gleich fünf Paar Reitstiefel hat er gerade auf der Werkbank stehen; ehemals teure Lederstiefel, die durchs Tragen immer besser und bequemer werden. Die wirft man nicht einfach weg, wenn sich eine Naht löst. Ebenso wenig wie gut eingelaufene Wander- oder Arbeitsschuhe.