Gesamtschule Mittelkreis Gocher Schüler diskutierten mit Politikern vor der Europawahl

Goch · Die Gesamtschule Mittelkreis in Goch hat am Freitag eine Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern veranstaltet. Organisiert und durchgeführt wurde sie von der Schülervertretung. Was es mit Blick auf die Europawahl zu erfahren gab.

07.06.2024 , 18:53 Uhr

In Vorbereitung auf die Europawahl diskutierten Politiker in der Gocher Gesamtschule. Die Schülervertretung hatte die Veranstaltung organisiert und vorbereitet. Foto: Gesamtschule Mittelkreis

Am Freitag fand an der Gesamtschule Mittelkreis in Goch eine von Schülern der Oberstufe organisierte Podiumsdiskussion statt. „Die Veranstaltung, die als Vorbereitung der Erstwähler auf die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament 2024 diente, war ein voller Erfolg“, sagt Lehrer Christoph Berens. Fünf regionale Politiker nahmen an der Diskussion teil und boten den Schülern wertvolle Einblicke in aktuelle politische Themen: Stefan Rouenhoff (CDU), Michael Mölders (SPD), Jonas Schmitz (Die Linke), Daniel Rütter (FDP) und Olaf Plotke (Die Grünen). Moderiert wurde die Veranstaltung von fünf Schülerinnen und Schülern, die sich intensiv auf die politischen Themen vorbereitet hatten. „Die Diskussion umfasste zentrale Fragestellungen wie die Rolle Deutschlands in der EU, das Erstarken extremistischer Parteien in Europa sowie die europäische Klima- und Migrationspolitik. Die unterschiedlichen Standpunkte der Politiker wurden klar herausgearbeitet, sodass das junge Publikum ein umfassendes Bild der politischen Landschaft erhielt“, sagt Berens. Besonders beeindruckend sei die abschließende Fragerunde gewesen, bei der die Zuschauer ihre eigenen Meinungen äußern und direkt Fragen an die Politiker stellen konnten. Gocher Gesamtschüler in Physik ganz vorne dabei Fokus auf Naturwissenschaften Gocher Gesamtschüler in Physik ganz vorne dabei „Die Veranstaltung, initiiert und organisiert von der Schülervertretung der Gesamtschule Mittelkreis, zeigte, wie engagiert die jungen Menschen in die politische Diskussion einsteigen können. Sie bot eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen Politikern und jungen Wählern und leistete einen wertvollen Beitrag zur politischen Bildung“, freut sich Berens über den Erfolg der Veranstaltung.

(jehe)