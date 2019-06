Goch : Museum Goch wegen Renovierung dicht

30 Jahre dient das frühere Amtsgericht der Stadt Goch nun als Museum. Da darf die gründliche Renovierung einiger Bereiche mal nötig werden. Deshalb bleibt das Haus für Besucher vier Wochen lang geschlossen.

Wer öfter mal im Museum zu Gast ist, der weiß, dass Direktor Stephan Mann, sein Stellvertreter Steffen Fischer, Museumspädagogin Jasmin Schöne und Verwaltungskraft Eva van Amstel an ihre jeweiligen Arbeitsbereiche gewöhnt sind und vermutlich nicht ohne Grund auf die Idee gekommen sind, es mal mit einem Großraumbüro zu versuchen. In diesen Tagen allerdings müssen sich die Mitarbeiter des Hauses einen geräumigen Bereich teilen, denn ihre eigentlichen Büros werden renoviert.

Erstaunlich viele Kartons stehen in den Nachbarräumen. „Alles, was darin ist, stammt aus unseren Büros und kommt später auch auch wieder rein“, sagt Stephan Mann. Na ja, vielleicht nicht wirklich alles, denn wenn man Schränke nach Jahrzehnten erstmals von Grund auf ausräumt, kommen da üblicherweise ein paar Schätzchen zutage, nach denen niemand je suchte. „Aber man kann auch Sachen finden, die einen irgendwie freuen. Zum Beispiel begegneten mir einige Schlüsselanhänger von Pulp, die wir mal haben produzieren lassen und von denen ich dachte, sie wären ausverkauft. Nun besitzen wir doch noch einige. Oder Thitz-Tassen, die sehr gut angekommen waren, weswegen wir vermutlich einige zurückgelegt hatten. Nun sind sie wieder da“, schmunzelt der Museumdirektor.

Echte Kunst ist in den Kisten übrigens nicht verpackt, denn die hat ihren festen Ort in den Sälen, die ohnehin häufig neu gestrichen werden – zu praktisch jeder Ausstellung nämlich. Deshalb haben die großen Räume die Modernisierung noch nicht so nötig.

Also bleiben die Damen erste Ansprechpartnerinnen, so dass die Museumsleitung zumindest theoretisch auch ein wenig arbeiten kann. Zum Beispiel steht derzeit die Abstimmung mit Damaris Kerkhoff an, die die nächste Ausstellung bestreitet – mit dem viel versprechenden Titel „Winzig van Goch“. Sie wird am Samstag, den 14. Juli, eröffnet.