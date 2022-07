Filme unter freiem Himmel : Gocher Kino lädt zum „Goli Open Air“ in Museumsgarten ein

GOCH Von Mitte August bis in den September hinein gibt es vier Filme und Live-Musik auf der Wiese hinter dem Museum. Tickets schon jetzt im Vorverkauf.

Bei dieser stimmungsvollen Veranstaltung kommt’s sehr stark aufs Wetter an: Zumindest trocken sollte es schon sein, wenn der Goli-Verein zum Film gucken unter freiem Himmel einlädt. Einmal mehr findet das Goli Open Air im Museumsgarten statt, los geht’s am 13. August.

An vier hoffentlich lauen Sommerabenden gibt es zum Film gekühlte Getränke und Live-Musik von jeweils unterschiedlichen Bands und Künstlern. Am 13., 20. und 27. August sowie am 3. September gibt es hinter dem Museum Goch an der Kastellstraße 9 vier tolle Filme. Veranstalter ist der Goli e.V. in Kooperation mit der KulTOURbühne Goch.

Wie immer ist es erlaubt und gern gesehen, dass sich die Gäste Decken, Kissen, Klappstühle oder auch einen Sessel mitbringen, alles, was der Bequemlichkeit dient, ist erlaubt. Alle Musiker und alle Kinofilme, das komplette Programm des Goli Open Air-Kinos 2022, ist der Homepage zu entnehmen: https://www.golitheater.de/programm/. In Kurzform: Am ersten Abend spielen „57 Hippeländer“, dazu gibt’s den Film „Contra“ von Christoph Maria Herbst. Am 20. August tritt das „Duo Hörbar“ auf, gezeigt wird die Komödie „Es ist nur eine Phase, Hase“. Termin 3 wird durch Christoph Krott eröffnet, „A la Carte – Freiheit geht durch den Magen“ ist der Film dazu. Den Schlussakkord setzt am 3. September die ukrainische Band „Myr“, bevor die Leinwand „Wunderschön“ von Caroline Herfurth zeigt. An diesem Abend werden zehn Euro Eintritt fällig.