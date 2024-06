Kandidatur für den Vorstand Wie ein Gocher den MSV Duisburg retten will

Sein Herzensverein, daraus macht Jörg Dahms kein Geheimnis, ist nicht der MSV Duisburg. „Als Niederrheiner tendiere ich eher zu Borussia Mönchengladbach“, sagt der Gocher. Aber: „Schon vor etwa 15 Jahren habe ich Mitarbeiter in der Firma vom MSV sprechen hören – zudem habe ich den Verein immer verfolgt und im Laufe der Zeit eine Leidenschaft entwickelt.“ Und nun zieht es den Familienvater sogar in den Vorstand des Fußballklubs, der in den vergangenen Jahren einen dramatischen Niedergang erlebt hat. Der Tiefpunkt: der Abstieg in die viertklassige Regionalliga West in diesem Sommer. Die „Zebras“ – den Namen verdanken sie ihrem Maskottchen -, die zuletzt in der Saison 2007/2008 in der Bundesliga kickten, spielen in der kommenden Spielzeit gegen den 1. FC Bocholt, den SV Rödinghausen und den SV Eintracht Hohkeppel. Ein Hauch von Amateurfußball, der den Anhängern wehtut.