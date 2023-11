Unterschrift steht noch aus Gocher Hotel am Kastell wird zu Flüchtlingsheim

Wie die meisten anderen Kommunen auch befindet sich die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Goch an der Grenze ihrer Aufnahmekapazität, was Flüchtlinge angeht. In den bisher zur Verfügung stehenden Häusern ist Patz für 600 Menschen, für weitere Zuweisungen müssen neue Lösungen gefunden werden. Wie berichtet, sind die leerstehenden Häuer, in denen früher britische Soldaten lebten, eine Möglichkeit, eine andere bietet das Hotel am Kastell. In beiden Fällen steht die Stadt in Kaufverhandlungen, vollzogen sind die Eigentumsübertragungen jedoch noch nicht.