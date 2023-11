Flachsmarkt in Goch Das Gocher Freiluft-Kaufhaus ohne Marktschreier

Das Corona-Virus hat nicht nur die Zahl der Stände auf dem seit 1847 existierenden Gocher Flachsmarkt dezimiert, sondern ganz offenkundig auch die berühmt-berüchtigten Marktschreier mundtot gemacht. Wer, wie immer am letzten Dienstag des Oktober, durch das „größte Freiluft-Kaufhaus des Niederrheins“ flanierte, der konnte sich beim Rundgang durch die Straßen der Innenstadt davon überzeugen, dass die lautstarken Verkaufs-Originale, die einst vorzugsweise Fisch, Wurst und Blumen lautstark und mit teils derben Sprüchen anpriesen, nicht mehr an Ort und Stelle waren. Ob sie gar nicht mehr kommen oder nur vorübergehend fehlen, wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls kamen trotzdem Tausende und Abertausende von Niederrheinländern vom frühen Morgen bis zum Abend, um sich bei durchwachsenem Wetter mit wenig Sonnenschein, aber auch wenig Regen alles das zu kaufen, was sie schon immer mal (nicht) haben wollten. Davon gab es an etwa 200 (statt 250) Ständen in Nachbarschaft zur Herbstkirmes reichlich.