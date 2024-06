Einsatz in Goch Eltern schließen sich aus Auto aus – Feuerwehr rettet kleine Amelie

Zu einem Hilfeleistungseinsatz an der Hartogstraße in der Gocher Innenstadt wurde am Freitagmorgen (14. Juni 2024) die Feuerwache II der Löschzüge Stadtmitte alarmiert: In einem PKW befand sich die 1,5-jährige Amelie und hatte den Autoschlüssel in der Hand, den ihre Eltern draußen vermissten. Das Fahrzeug war verschlossen, die Eltern alarmierten die Feuerwehr.