In den Galleien in Kessel : Gocher Feuerwehr löschte brennenden Holzschnitt

An der Straße In den Galleien in Kessel brannte Sonntag in aller Frühe Holzschnitt. Foto: Dennis Fleuren

Goch Um fünf Uhr am Sonntagmorgen wurden die Gocher Wehren alarmiert und rückten zu einem Brand in Kessel aus.

Feuer mitten in der Plaine in Kessel: Gegen 5.40 Uhr früh wurde am Sonntag der Feuerwehr ein Brand an der Straße „In den Galleien“ in Kessel gemeldet. Dort stand am Straßenrand gelagerter Baumschnitt auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern in Flammen.