Bemerkenswerter Jahrestag Gocher feiern Städtepartnerschaft in Redon

Es ist schon symbolträchtig, am französischen Nationalfeiertag den 40. Geburtstag der Freundschaft zwischen einer deutschen und einer französischen Stadt zu feiern. In einer Zeit, in der in Europa wieder Krieg geführt wird, ist dies doch ein Funke der Hoffnung, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, und ein Zeichen dafür, wie wichtig auch heute noch Städtepartnerschaften sind – und vor allem die persönlichen Kontakte über Grenzen hinweg, die durch sie geknüpft werden.