Wegen Corona : Gocher feiern diese Session keinen Karneval

Goch Corona trifft die Gocher Jecken hart: Diese Session wird es keinen Sitzungskarneval geben, keine Prinzenkür – und auch kein Prinzenpaar. Die Entscheidung der Vereine fiel einstimmig.

Das Spitzentreffen der neun prinzenstellenden Vereine in Goch mit dem RZK und Bürgermeister Ulrich Knickrehm am Montagabend hatte einen ernsten Hintergrund: Kann es in der Weberstadt in diesem Jahr eine Karnevalssession geben – trotz Corona? Die Entscheidung fiel einstimmig aus: Nein. „Wir machen keinen Karneval light“, sagt Frank Bömler, Präsident des Festkomitees Gocher Karneval unserer Redaktion. Heißt: Es wird kein Prinzenpaar mit Gefolge geben, keine Prinzenkür, keine offizielle Sessionseröffnung am 11. 11., kein Prinzentreffen und keinen Sitzungskarneval.