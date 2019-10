Knickrehm-Herausforderer : Gocher CDU wählt Jan Baumann zum Bürgermeisterkandidaten

Goch Jan Baumann geht für die Gocher CDU als Bürgermeisterkandidat ins Rennen und fordert Amtsinhaber Ulrich Knickrehm heraus.

Stefan Rouenhoff als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands zeigte sich ein wenig stolz darüber, dass wohl „seit 30 Jahren nicht mehr so viele Mitglieder bei einem Parteitag in Goch gewesen“ sind. 185 Männer und Frauen gaben am Montagabend gültige Stimmen ab, nachdem die Kandidaten sich in einer fünfwöchigen „Roadshow“ in den Ortsteilen vorgestellt hatten.