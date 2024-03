„Den Respekt haben Sie verspielt“ Gocher Bürgermeister attackiert AfD-Vertreter scharf

Diese „unangenehme Pflicht“ wahrte sich Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm bis zum Ende der öffentlichen Ratssitzung auf: In scharfen Worten verwahrte er sich gegen „falsche und frei erfundene“ Tatsachenbehauptungen, die AfD-Fraktionsmitglied Klaus Haefs kürzlich als Facebook-Post veröffentlichte. Es ging um die Demo gegen Rechtsextremismus, die in Goch am 28. Januar dieses Jahres stattgefunden hatte. Wie in vielen anderen Städten kamen dabei Tausende Bürger zusammen, um für Demokratie und Toleranz zu werben.