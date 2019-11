Goch : Schmutz am Bahnsteig: Brief an den Bürgermeister

Schmutz am Bahnsteig: Brief an den Bürgermeister

Goch Heinz van de Linde fährt gerne mit dem Zug. Er ärgert sich allerdings über die Unzuverlässigkeit des Niersexpress und über den Schmutz am Bahnsteig.

Fahrkarten kaufen zu können ist das eine. Noch wichtiger wäre natürlich, dass Verlass auf den Niersexpress wäre. Ein drittes Thema sorgt allerdings auch immer wieder für Ärger: die mangelnde Sauberkeit. Darüber haben schon viele Bürger geklagt, Heinz van de Linde tut es jetzt in einem offenen Brief an den Bürgermeister. Der pensionierte Lehrer schreibt:

„Es ist nicht das erste Mal, dass ich den Zustand des Gocher Bahnhofsgeländes beklage. Vor einigen Tagen, wieder einmal auf einen verspäteten Zug wartend, hatte ich genügend Zeit, das mit Müll übersäte Gelände eingehend zu betrachten: Flaschen, Glasscherben, Trinkbecher, Papier, Taschentücher und Zigarettenkippen in großer Menge. Der Herr am Schalter, der von 8 Uhr bis 17 Uhr im Bahnhof Dienst tut, sagte mir, dass in Sachen Reinigung am Bahnhof über das Leeren der Müllbehälter hinaus kaum etwas geschehe. Er hebe jeden Tag vor Dienstbeginn den gröbsten Müll direkt am Bahnhofsgebäude auf und deponiere ihn ordnungsgemäß. Er wolle ja seinen Kunden einen passablen Zugang zum Schalter bieten.