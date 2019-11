Uedem : The Beat 4: „My-Generation-Tour 2019“ in Uedem

The Beat 4: „My-Generation-Tour 2019“ in Uedem

Uedem Gocher Beat-Band tritt im Rahmen ihrer Tournee 2019 in Uedemer Gaststätte auf.

(RP) Den Samstag, 9. November, dürfen sich die Fans der Gocher Beat-Band ganz groß in ihren Kalendern notieren. Heinz Theo Hermsen, Charly Reger, Josef van de Kamp und Ici van Gelder sind wohlgereifte Beat-Jungs, die sich auf vielen Bühnen und als Ex-Mitglieder von Starfighters-Revival-Band, Sweet-Soulution, Ali Paletti oder The Lacions (NL) einen guten Namen gemacht haben. Als „The Beat 4“ zeigen sie sich musikverrückt wie eh und je. Auf Einladung der Kulturkiste Uedem gastiert The Beat 4 nun erstmalig im Saal der Gaststätte Lettmann, Mühlhoffstraße 18, in Uedem. Für die „My Generation-Tour 2019“ wurde das Programm komplett überarbeitet. Auf Wunsch des Publikums hat Roy Orbison „Pretty Woman“ mitgebracht und die Rollings Stones flehen Let´s Spend The Night Together. „Das Programm präsentiert den Beat der 60er Jahre wie auch seine Weiterentwicklungen und verfeinert ihn mit einem gehörigen Schuss rockiger Seventies und Eighties.“