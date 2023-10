Konzept zur Stadtentwicklung Gocher Politik einstimmig für „wegweisendes Projekt“

Noch ist der Haushaltsplan für 2024 nicht vorgestellt, doch die Politik ist sich einig: Goch muss, um Bürgern und Gästen eine attraktive Stadt zu bieten, ordentlich investieren. Auch, wenn die Haushaltslage nicht rosig ist. Das Integrierte städtebauliche Entwicklungsprogramm ISEK hilft dabei: Im jüngsten Bau- und Planungsausschuss stellte Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter das 13-Millionen-Programm vor, das zu 60 Prozent vom Land gefördert wird. Es sei „wegweisend“, dabei aber „eine enorme Aufgabe für die Stadt“. Denn, so mahnte Wolfgang Jansen als Geschäftsführer des städtischen Vermögensbetriebs, „das Projekt wird zeit- und personalintensiv und verlangt hohe Ausgaben auch in Jahren, in denen Sie vielleicht etwas anderes vorhaben.“ Zehn Jahre lang werden nun nach und nach Ideen umgesetzt, auf die die Gocher zum Teil schon lange warten.