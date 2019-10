Goch : Zu Weihnachten einen Smart vom Werbering

Goch Ab Anfang November werden die Kunden der Gocher Fachgeschäfte wieder bei jedem Einkaufe Lose bekommen.

Also hat jeder, der ab dem kommenden Samstag, den 2. November an, bei den Werbering-Mitgliedsbetrieben einkauft, wieder die Chance, ein Fahrzeug zu gewinnen. Diesmal ist es ein Smart-Zweisitzer, ein schickes kleines Coupé im Wert von knapp 11.000 Euro.

Dietmar Horst, Verkaufsberater im Mercedes-Autohaus, betont, der Smart sei ein sehr sparsames und klimafreundliches Auto; ein Diesel der Euronorm 6 mit D-Temp-Technologie, und brauche kaum vier Liter. Zudem hat er auch nur wenig Platz nötig - in der Garage wie auf dem Parkstreifen. Wer ihn haben möchte, kauft in den kommenden Wochen regelmäßig vor Ort ein, das erhöht die Chance auf den Hauptgewinn.

Falls es nicht ganz klappt, warten viele Einkaufsgutscheine. Zwischenziehungen unter Aufsicht von Rechtsanwalt Hans-Joachim Müller finden am 22. November und am 29. November sowie am 6. Dezember statt. Der neue Besitzer des Smart wird dann bei der Hauptziehung am 10. Januar 2020 ermittelt.