Auto komplett zerstört : Zwei junge Menschen sterben bei Unfall auf Landstraße in Goch

Goch Bei einem schlimmen Unfall auf der Grunewaldstraße in Goch sind am Donnerstagmorgen zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Das Auto krachte rückwärts gegen einen Baum.

Um 6.20 Uhr am Donnerstag ging der Notruf bei der Polizei ein. Ersten Angaben zufolge war eine 24-jährige Autofahrerin aus Kleve auf der Grunewaldstraße in Goch unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam ins Schleudern und landete mit der Heckseite an einem Baum am Fahrbahnrand.