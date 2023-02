Fund in Goch Tresore an der Niers gefunden

Fund in Goch · Ein Spaziergänger entdeckte am am Mittwoch gleich zwei aufgebrochene Tresore. Wo er sie genau fand und was die Polizei bereits entdeckte.

17.02.2023, 18:04 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Mittwoch, 15. Februar, gegen 15 Uhr wurden an der Triftstraße in Goch zwei aufgebrochene Tresore gefunden. Ein 37-jähriger Mann aus Goch, der an der Niers spazieren gewesen war, entdeckte die beiden Tresore vom Wanderweg aus am Flussufer liegend. Der weiße sowie schwarze Tresor haben eine Größe von 32/42/38cm (H/B/T) und wurden offensichtlich gewaltsam geöffnet. Personen, die weiterführende Informationen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040.

(RP)