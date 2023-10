Debatte in Goch Wie geht es mit der Bücherei weiter?

Für den Leiter des Fachbereichs Kultur und Integration in der Gocher Verwaltung ist es keine Frage: Die Stadt braucht eine neue Bücherei, und zwar nicht nur ein neues Gebäude, sondern eine zeitgemäße, vielseitige Einrichtung für die kulturelle Bildung aller Bürger. Die Mehrheit des Rates hatte Stephan Mann für seine Pläne gewinnen können, die größte Fraktion im Rat jedoch nicht: Noch immer hält die CDU (ebenso wie die FDP) das Projekt für zu teuer, und wie die Fraktion mit dem Vorschlag umgehen wird, eine höher dotierte Fachkraft als Leitung einzusetzen, wird die nächste Ratssitzung zeigen. Da steht das Thema nämlich auf der Tagesordnung. Marc Groesdonk, der Fraktionsvorsitzende der Gocher Christdemokraten, ist gespannt, was die erste politische Sitzung nach der langen Sommerpause ergeben wird. Am heutigen 17. Oktober tagt der Bau- und Planungsausschuss.