Belohnung für ehrenamtliche Arbeit Engagierte Gocher sollen die Ehrenamtskarte bekommen

Neben der „normalen“ Ehrenamtskarte NRW, die beantragen kann, wer seit mindestens einem Jahr engagiert ist und dafür keine Aufwandsentschädigung bekommt, sollen die Jubiläums-Ehrenamtskarte sowie die App „Ehrenamtskarte NRW“ in Goch eingeführt werden. Entscheiden wird darüber der Rat. Bedenken gab es aber keine – ganz im Gegenteil, die Politik zeigte sich begeistert. Die Begründung, die Bettina Gansen vortrug, lautete: „Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Deshalb hat die nordrheinwestfälische Landesregierung zusammen mit Städten, Kreisen und Gemeinden des Landes eine landesweit gültige Ehrenamtskarte eingeführt. Menschen, die sich in besonderem zeitlichen Umfang für das Gemeinwohl engagieren, können mit dieser Karte die Angebote öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen. Die Ehrenamtskarte gilt in ganz Nordrhein-Westfalen in allen teilnehmenden Kommunen.“ Mindestanforderung ist, dass man sich durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr sozial engagiert. Besonders langfristig Aktive können die Jubiläums-Ehrenamtskarte erhalten. Wenn sie nachweisen, dass sie mindestens 25 Jahre lang andauernd ehrenamtlich engagiert sind. Dabei kann das Engagement auch in verschiedenen Organisationen (vielleicht im kirchlichen Ferienlager oder bei der Freiwilligen Feuerwehr) geleistet worden sein. Für die Jubiläums-Karte muss man sich nicht unbedingt selbst melden, man kann auch jemanden vorschlagen.