Im Fokus stand das Steintor Wie die Gocher 1949 die Entstehung des Grundgesetzes erlebten

Der 75. Geburtstag des Grundgesetzes ist derzeit in aller Munde, wird ausgiebig aus allen denkbaren historischen Perspektiven beleuchtet, bewertet und bejubelt – in Kleve gibt es gar eine Ausstellung im Rathaus, die der Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland gewidmet ist. Und bei deren Zusammenstellung den Experten auffiel, dass es keine lokalen zeitgeschichtlichen Aspekte gab, die man hätte beisteuern können. Das gilt genauso für die Nachbarstadt Goch, in der Geschichtsschreiber Hans-Joachim Koepp in seiner sechsbändigen Chronik „Kelten, Kirche und Kartoffelpüree“ lapidar anmerkt: „23. Mai 1949: Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Verkündung des Grundgesetzes. Bonn wird Bundeshauptstadt.“ Mehr nicht, weil es aus Gocher Sicht offenkundig mehr nicht zu berichten gab. Das Grundgesetz als Randnotiz im Überlebenskampf.