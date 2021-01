Kommunalpolitik Goch : Goch will mit kleinem Rat tagen

<goch Am 19. Januar soll sich der Stadtrat zusammenfinden. Die Fraktionsvorsitzenden haben sich nun mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm beraten, in welcher Form das geschehen soll.

Die Gocher Ratssitzung, die für den 19. Januar terminiert ist, soll auch stattfinden, wegen der Corona-Umstände allerdings in reduzierter Form. Darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm geeinigt, sie wollen das Thema aber zu Beginn der Woche noch in ihren jeweiligen Fraktionen besprechen und ihren Entschluss dann mitteilen.

Laut Andreas Sprenger, Fraktionschef der CDU, sei klar, dass ein Rat mit 40 Mitgliedern plus Verwaltung und Gästen derzeit einfach nicht zusammenkommen kann. Denkbar wäre auch gewesen, die wichtigsten Tagesordnungspunkte an den Hauptausschuss zu delegieren, man bevorzuge jedoch eine andere Variante, weil dadurch leichter der Proporz zu wahren sei. Die Ratsmannschaft wird halbiert, jede Fraktion entscheidet selbst, wer dabei sein soll. „Wer derzeit nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen möchte oder einer Risikogruppe angehört, ist dann eben nicht dabei, so regelt sich das von selbst“, ist Sprenger überzeugt.