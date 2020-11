Feuerwehr rückt aus : Wasserrohrbruch in der Innenstadt

Goch Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zu einem Haus im Bereich Wiesenstraße / Parkstraße ausrücken. Weil ein Rohr gebrochen war, lief ein Keller voll Waser.

Durch einen Bruch der Wasserleitung im Bereich Wiesenstraße / Parkstraße in der Gocher Innenstadt ist am frühen Mittwochmorgen das Kellergeschoss eines Wohnhauses hüfthoch voll Wasser gelaufen. Die Bruchstelle befand sich im öffentlichen Straßenbereich neben dem betroffenen Grundstück. Sand und Erdreich wurden ausgeschwemmt sowie der Bereich der Bruchstelle unterspült. Das Wasser lief eine Abfahrt hinunter in den unter anderem als Garage genutzten Keller, so die Gocher Feuerwehr.